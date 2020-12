Policía ofrece $10,000 de recompensa por el asesino de una mujer en Mount Dora

(NOTICIAS YA).- La noche de este lunes, un robo a una tienda de conveniencia en Mount Dora, terminó con un saldo de una mujer muerta y un hombre herido, según información del Departamento de Policía de Mount Dora, el cual se encuentra en la búsqueda de este sospechoso.

Florida sobrepasa hoy el millón de contagios COVID-19, desde inicio de la pandemia

El mortal crimen ocurrió cuando una mujer, identificada como Minh Nguyen (Tina), de 47 años y un hombre, identificado como Khiem Ba Trinh (Tony) de 56 años, propietarios de la tienda de conveniencia T&N Market en North Grandview Street, Mount Dora, procedían a cerrar su negocio este lunes en la noche, cuando fueron atacados por un sospechoso armado quien les disparó múltiples veces, según declaraciones de Brett Meade, jefe de policía interino de Mount Dora, en una conferencia de prensa la mañana de este martes.

Los agentes del Departamento de Policía de Mount Dora hallaron a ambas víctimas dentro del negocio heridos de bala, donde Nguyen fue declarada muerta en el sitio y Trinh fue enviado vía aérea al Hospital Regional de Florida Central en Sanford, y se encuentra en estado crítico.

Madre de Florida abandonó a su bebé con sarna en la casa de un extraño

@MountDoraPolice wants your help in catching this suspect. 47 yo Mihn Nguyen and 56 yo Khiem Ba Trinh were shot multiple times. Ms. Nguyen died. Please call MDPD or @CrimelineFL at 1-800-423-TIPS if you know anything. Spread the word and share! @CityOfMountDora pic.twitter.com/Oa4gjJd1u4

DeSantis descarta cierre de escuelas a pesar de las altas cifras COVID en Florida

A través de un vídeo de vigilancia del exterior del establecimiento se pudo ver a un hombre armado apuntando a una de las víctimas y saliendo del establecimiento con una bolsa blanca con contenido desconocido.

Las autoridades se encuentran en investigando sobre dos personas que presuntamente entraron a la tienda luego del tiroteo y de las cuales una de ellas llamó al 911 a informar el crimen.

La comunidad lamenta lo sucedido con ambos dueños de esta icónica tienda de Mount Dora. Este martes las personas colocaron flores frente a la tienda, donde también hay un anuncio publicado de recompensa de más de $10,000 a quien ofrezca información de valor que conlleve al arresto de este sospechoso que es buscado por las autoridades para pagar por su crimen.

El Departamento de Policía de Mount Dora pide ayuda a la comunidad aportando cualquier información sobre este suceso, llamando a la Línea de Alto al Crimen al 800-423-TIPS.

Vídeo: Niña de 7 años se salva de robo en vivienda al esconderse en armario

Please look at this video. We want to bring this person in for the family. If you know who he is, please call us. There is now at $10,000 being offered through @CrimelineFL 1-800-423-TIPS pic.twitter.com/1k2AVfX188

— Mount Dora Police (@MountDoraPolice) December 2, 2020