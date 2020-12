Consejos para evitar accidentes con calentadores portátiles en casa

(NOTICIAS YA).- La segunda causa de incendio en Estados Unidos corresponde al uso incorrecto de los calentadores portátiles, la primera, es el mal uso de las estufas de la cocina. Durante estos días de bajas temperaturas, los cuerpos de bomberos de Florida están alertas ante cualquier tipo de emergencia y sugieren una serie de recomendaciones para evitar accidentes que lamentar.

Para disfrutar del calor de estos dispositivos eléctricos en época de frío de forma segura, usted debe enchufar el calentador directamente al tomacorriente, no se aconseja conectarlo a extensiones o conectores usados. También, debe mantener la calefacción eléctrica alejada al menos 3 pies de objetos inflamables. Además, se recomienda comprar los modelos que se desactivan automáticamente cuando alguien se acerca. Por último, chequee regularmente el calentador cuando esté en uso y no use jamás aparatos de cocina como hornos o parrillas para generar calor en espacios cerrados.

Aunado a esto, a la hora de dormir se aconseja que se desconecte este dispositivo de calefacción para evitar accidentes sin poder detectarlos a tiempo, así como colocar el aparato en una superficie estable donde no pueda caerse.

Al mismo tiempo, aleje totalmente el calentador del árbol de navidad, ya que uno de cada cuatro de los incendios en los hogares del país se deben a esto.

