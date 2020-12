Distrito Escolar de San Diego continuará con aprendizaje a distancia

(NOTICIAS YA).-El Distrito Escolar Unificado de San Diego anuncia que continuará con el aprendizaje a distancia para la mayoría de sus estudiantes hasta principios del próximo año, ante el incremento de casos de COVID-19.

Citando el aumento actual de infecciones por coronavirus en la comunidad, el distrito dijo que actualmente es “inseguro” avanzar con la Fase 2 de su plan de reapertura. El segundo distrito escolar más grande de California planea reevaluar las condiciones de salud pública local para actualizar a las familias con un nuevo cronograma el 13 de enero, dijeron las autoridades en una carta a las familias.

“El Distrito Escolar Unificado de San Diego ya ha gastado decenas de millones de dólares en filtración de aire, separadores de escritorio de plexiglás, desinfectante de manos, equipo de protección personal y más”, decía la carta. “Las escuelas estarán listas cuando sea seguro y responsable reabrir por completo. Desafortunadamente, ese momento aún no ha llegado”.

The decision to remain online longer than we had hoped is a difficult one; however, the current spread of COVID-19 in our community makes it unsafe to move forward with Phase 2 of reopening at this time. We will continue to assess public health conditions and provide updates.

— San Diego Unified (@sdschools) December 2, 2020