Inicia Programa Paisano e implementan medidas para evitar contagios de COVID

(NOTICIAS YA).-Da inicio el tradicional programa paisano, creado por el gobierno mexicano para combatir la corrupción y asistir a los viajeros que tradicionalmente cruzan la frontera en las fiestas decembrinas. Pero este año, el mensaje es otro en medio de la pandemia del COVID-19.

La propia cancillería de México anunció la petición al gobierno de los Estados Unidos de mantener las restricciones en las fronteras terrestres, para evitar la propagación de coronavirus. Este miércoles, se dio el banderazo para el arranque del “Programa Paisano” que da la bienvenida a los ciudadanos mexicanos residentes de Estados Unidos, que regresan a su lugar de origen apasar las festividades navideñas.

El tema de la campaña es: “vengan si es necesario, es un momento difícil.”

Las instituciones involucradas en el programa paisano como: La Guardia Nacional, Policías y Migración, ya están listos para darles la bienvenida a los visitantes y asegurarles un regreso seguro, aunque dicen, no es precisamente una invitación abierta ante la pandemia.

“Es muy importante hacerles un llamado atento y respetuoso, a privilegiar la prudencia y no viajar a México, salvo si ese viaje obedece a una acción imperativa, si se considera un viaje esencial. Dijo Carlos González Gutiérrez, Cónsul de México en San Diego.

En cambio, las autoridades de salud son reiterativas en pedirle a la comunidad de quedarse en casa en estas fechas, ante el aumento de casos de coronavirus y el repunte que se espera para diciembre y enero.

“Si usted no tiene por qué hacer un viaje esencial, no venga, si usted no tiene por qué ir a otra ciudad, no vaya, ahorita quédese en su casa, resguarde a su familia, cuídese usted, no es momento para estar haciendo viajes, para ir a visitar a mi abuelita, es todo un riesgo eso.” Comentó Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud en Baja California. “Para todos los que vienen a transitar, que andan de Estados Unidos acá, y que vienen a visitar ahorita no es ese momento, ahorita es momento de cuidarnos.”

Por otra parte, el aeropuerto de Tijuana reporta operaciones al 90% de su capacidad, números muy similares a los del año pasado, cuando no había pandemia. Por lo que a partir de este miércoles, en toda la terminal aérea habrá personal pendiente de que se guarde distancia y que utilicen cubrebocas.

“Estamos haciendo algo en pro de mitigar los riesgos de contagio.” Agregó Eduardo Gonzales, Administrador del Aeropuerto de Tijuana.

Antes de abordar un vuelo, los viajeros tendrán que llenar un cuestionario para dejarle saber a las autoridades sí han tenido contacto directo con alguien expuesto al coronavirus; de lo contrario no podrán viajar.