JLo y Shakira hicieron historia al ritmo latino en el Super Bowl

(NOTICIAS YA).- A inicios de este año, Jenniffer Lopez y Shakira conquistaron al mundo llenando el Hard Rock Stadium en Miami, Florida, con ritmos latinos durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Las dos talentosas latinas dominaron el escenario en medio del juego de los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City para representar a nuestras culturas y llevar un mensaje al mundo.

La neoyorquina y la colombiana nos enorgullecieron ante una audiencia de más de 100 millones de personas durante 14 minutos.

La primera en pisar el escenario fue Shakira, quien interpretó “She Wolf”, “Empire” y “Whenever, Wherever”. La colombiana demostró también sus talentos en la guitarra y como bailarina.

Shakira llevó el sabor del reguetón al Super Bowl en compañía del puertoriqueño Bad Bunny, reggueatonero que se ha convertido en el más escuchado en Spotify a nivel mundial en 2020.

Shakira said “I have to leave them Shik Shak Shoook”pic.twitter.com/bc8nLM7UyK

— Emmy (@emanyxo) February 3, 2020