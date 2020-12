Lyft y CDOT regalarán códigos de descuento para evitar accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

(NOTICIAS YA).-El viernes inicia plan de la Patrulla estatal de Colorado para el control de conductores ebrios durante las festividades de fin de año.

El programa que lleva el nombre de “The Heat is On” inicia este viernes, 4 de diciembre y este año la compañía de transporte compartido Lyft se une a los esfuerzos de las agencias estatales para evitar accidentes por conducir bajo la influencia de sustancias controladas.

“Las festividades deben ser un momento memorable para nuestra comunidad, pero no como resultado de la pérdida de un ser querido debido a un choque que involucre un conductor intoxicado”, dijo el Jefe Matthew Packard de la Patrulla Estatal de Colorado. “Estaremos activamente buscando a las personas que no planeen cómo llegar a casa con un conductor sobrio después de haber usado drogas o alcohol”, agregó el jefe Packard.

Adicionalmente, se incrementará la vigilancia por parte de las agencias policiales y de carretera las vías principales de Colorado.

Cada jueves de diciembre, alrededor de las diez de la mañana, Lyft proveerá códigos promocionales para viajes de hasta diez dólares y por lo menos 200 de estos estarán disponibles para tres ciudades del área metropolitana.

Para solicitar el descuento ‘Gift of Lyft, (o el regalo de Lyft), los interesados deberán firmar un compromiso de no manejar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Para participar visita la página: Gift of Lyft Pledge Form, recuerda que las cantidades son limitadas y serán entregadas en las siguientes fechas:

Jueves, 3 de diciembre – Denver

Jueves, 10 de diciembre – Colorado Springs

Jueves, 17 de diciembre – Thornton

Jueves, 24 de diciembre – Denver

Jueves, 31 de diciembre – Colorado Springs

Por increíble que parezca, hasta el 1 de noviembre se han reportado 168 muertes que involucraron a un conductor bajo los efectos de sustancias psicoactivas, lo que representa un incremento del 14% en comparación con el año pasado, incluso a pesar de un menor volumen de tráfico por los efectos de la pandemia COVID-19.

Sin embargo, el consumo y abuso del alcohol, ha incrementado a nivel nacional durante la pandemia. Por ejemplo, el promedio de bebidas por día se ha incrementado en un 26% y el consumo excesivo en un 26%. Las cifras más altas de consumo excesivo se han observado en los estados del oeste, incluido Colorado.

Cada año en Colorado más de 20,000 personas son arrestadas por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, lo que equivale a un promedio de 55 arrestos por DUI diarios. En el 2019, 171 personas en Colorado murieron en choques que involucraron conductores afectados por el uso de alcohol o drogas, representando casi un tercio de todas las muertes relacionadas con tráfico en Colorado.

#CDOT #News: Holiday DUI enforcement period set to keep #Colorado roads safe. Gift of @lyft provides $10,000 in free rides to prevent impaired driving. 📰https://t.co/ppG3O7N0OC. #GiftofLyft #TheHeatisOn pic.twitter.com/b46fRXS6YQ

— CDOT (@ColoradoDOT) December 2, 2020