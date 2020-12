Nace bebé a partir de embrión congelado en 1992

(NOTICIAS YA).- Aunque nació hace poco más de un mes, Molly pudo haberlo hecho en cualquier momento de los últimos 27 años.

De acuerdo con USA Today, el nacimiento de Molly Everette Gibson el 26 de octubre pasado es histórico.

El embrión data de 1992 y fue congelado hace 27 años, lo que lo convierte en el embrión congelado durante mayor tiempo que haya dado lugar a un nacimiento, según el National Embryo Donation Center (NEDC) e investigadores de la University of Tennessee Preston Medical Library.

LEE: Bebé con anticuerpos COVID nace en Singapur

Dicho récord solía pertenecer a la hermana mayor de Molly, Emma Wren Gibson, quien nació en 2017 luego de un proceso similar. El embrión entonces tenía 24 años de haber sido congelado.

Antes de que Tina y Ben Gibson realizaran el proceso conocido como “adopción de embriones” o embrioadopción, Molly y Emma ya eran hermanas. Ambos embriones fueron donados y congelados al mismo tiempo en 1992, cuando la mujer que sería su madre 24 y 27 años después, respectivamente, apenas tenía un año de nacida.

FOTOS: Los bebés de famosos que nacieron este 2020

Las familias que se someten a fertilizaciones in vitro donan embriones adicionales para las parejas que no pueden concebir, los cuales permanecen congelados hasta que son transferidos a la madre. El bebé resultante no tiene relación genética con esta ni con el padre.

El doctor Jeffrey Keenan, quien se encargó de transferir el segundo embrión al cuerpo de Tina Gibson en febrero pasado, explicó que hay embriones congelados desde hace más de 27 años, pero que ninguno mayor a esta edad ha sido implantado.

“Lo más que podemos decir con seguridad son 27 años, pero confiamos en que pueden congelarse por muchísimo más tiempo que eso”, explicó el también presidente de NEDC, añadiendo que los embriones implantados suelen tener entre 10 y 12 años de antigüedad.

LEE: Mujer migrante da a luz a bebé después de cruzar el Río Grande

Cabe destacar que el NEDC ha facilitado más de mil nacimientos por adopción de embriones desde 2003.

“La adopción de embriones nos ha cambiado la vida”, expresó Tina Gibson, exhortando a las parejas interesadas a explorar esta opción. Sus hijas crecerán sabiendo la importancia de este método.

“Emma definitivamente conoce la palabra ‘embrión’. ‘Embrioadopción’ es un término común en nuestro hogar, no es nada anormal. Nuestras hijas definitivamente conocerán su historia”, concluyó la madre.

VIDEO RELACIONADO: