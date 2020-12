Otorgan mil dólares a personas con Covid si no salen de sus casas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-

La comunidad de la costa central reacciona sobre un programa piloto que fue aprobado por los supervisores del condado de Monterey para otorgar mil dólares a las personas que hayan sido diagnosticadas con el covid-19.

Para acceder a los mil dólares las personas deberan quedarse en casa si han sido contagiadas del covid 19, el departamento de salud estará monitoreando.

“Como las persona no pueden dejar de trabajar por la necesidad que tienen guardan en secreto que estan infectadas estan propagando el virus”, dijo Maria Elena Manzo de Copa.

Precisamente por esta realidad, que explicó esta lider de copa ,los supervisores del condado de Monterey aprobaron el programa piloto durante el mes de diciembre para otorgar 600 mil dolares a 600 personas que hayan adquirido el covid, mil por persona , no por familia.

Elsa Jimenez directora de salud condado de monterey dijo:

“Es para adultos 18 años o mas, debetener un resultado positivo de covid, no ser elegible para ingresos de reemplazo y ser residente del condado de Monterey”

La ayuda sera para las personas en los códigos postales: 93905, 93906, el sur del condado de Monterey, Castroville, Seaside y Marina en su mayoria trabajadores agrícolas y de servicios.

de que manera se distribuira el dinero?

Elsa Jimenez dijo: ” voy a mi examen de covid, resultado positivo me pregutan si no voy a tener ingreso de reemplazo si digo que no automaticamente van a hacerme elegible para el programa el personal en la clinica me va a inscribir”.

Lupita Serrano United Way dijo:

“Estaremos trabajando con el departamento de salud ellos nos proveeran una lista con las personas positivas y trabajaremos con clinicas del condado y nos ayudarna a asegurarnos que cumplan ciertos requisitos para que califiquen para esta ayuda financiera”.

El personal de las clínicas va a llamar a los participantes, durante todo el dia para corroborar que estasn en casa. tambien para saber si necesitan lugar para aislarse o si necesitan comida.

Puede llamarf al 211 para más información