Posibles apagones para todo San Diego ante alerta de Vientos de Santa Ana

(NOTICIAS YA).-La compañía de San Diego Gas and Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés) advierte a más de 88 mil clientes sobre posibles cortes de energía que podrían durar días, debido al peligroso clima de incendios que se espera en el Condado de San Diego.

Según la compañía, los cortes prolongados de energía por motivos de seguridad pública, podrían ocurrir el miércoles por la noche o el jueves por la mañana; incluso podría durar hasta el domingo o el lunes ante la Advertencia de Bandera Roja y los vientos de Santa Ana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de bandera roja en los valles interiores del Condado de San Diego a partir del miércoles a las 6 p.m. hasta el sábado a las 10 p.m.

A Red Flag Warning is in effect from 6 PM this evening to 10 PM Sat for most inland areas. Strong winds and very low relative humidity values will lead to widespread critical fire weather across SoCal. https://t.co/tVjwctaZfT

Las áreas que podrían ser afectadas son:

Los vientos de Santa Ana aumentarán en fuerza en todo el condado a última hora de la noche, con posibles ráfagas de 50 millas por hor en las montañas y los valles occidentales, según el Servicio Meteorológico Nacional.

SDG&E dijo que publicará actualizaciones cada hora en su sitio web según sea necesario.

Learn more about the upcoming Red Flag Warning and our preparations from Brian D’Agostino, Dir. Fire Science & Climate Adaptation, as we head into a multi-day Santa Ana. We’ve notified those who could be at risk for prolonged Public Safety Power Shutoffs. https://t.co/EpVFh8pMhB

— SDG&E (@SDGE) December 1, 2020