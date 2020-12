Anuncian nueva orden de “quedarse en casa” tras aumento de contagios por COVID

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom anunció este jueves una nueva orden de “quedarse en casa” tras el alarmante aumento de contagios y hospitalizaciones por coronavirus en el estado de California.

Las regiones bajo la nueva norma son: Área de la Bahía, Gran Sacramento, Norte de California, Sur de California y Valle de San Joaquín.

Se espera que esta norma entre en vigencia en el Condado de San Diego pronto, ya que se encuentra en la región del Sur de California. Algunas empresas podrán permanecer abiertas pero otras actividades serán restringidas, ya que el estado insta a las personas a quedarse en casa y detener una nueva oleada de casos de coronavirus en las próximas semanas.

La orden regional de quedarse en casa del gobernador Gavin Newsom, afectará a las regiones que han alcanzado el 15% de la capacidad de cuidados intensivos.

La mayoría de las empresas minoristas podrán permanecer abiertas para operaciones, pero a un máximo del 20% de su capacidad. Los restaurantes podrán ofrecer entrega y comida para llevar, pero no opciones para cenar. Las escuelas que hayan recibido una exención para operar durante la pandemia y la “infraestructura crítica” también podrán permanecer abiertas.

Our ICUs are climbing quickly toward their capacity. Our death rate is rising.

To slow the surge of #COVID19 and save lives, CA is introducing a Regional Stay-At-Home Order.

Regions where ICU capacity⁰fall below 15% will be placed into this Stay-at-Home Order ⁰for 3 weeks.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 3, 2020