DeSantis anunció plan de distribución de vacunas contra COVID-19 en Florida

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis explicó este miércoles, a través de un vídeo, el futuro plan de distribución de las dos vacunas que serán aprobadas por la FDA en las próximas semanas, según publicó el mandatario estatal en Twitter, asegurando que llegarán primordialmente a las poblaciones de mayor riesgo en la entidad.

“Anticipamos la aprobación de la FDA durante las próximas semanas para dos vacunas y daremos prioridad a la distribución a las poblaciones de mayor riesgo”, dice el Tweet del gobernador Ron DeSantis.

We anticipate FDA approval over the next few weeks for two vaccines and we will prioritize distribution to the most at-risk populations. pic.twitter.com/PEPLv4Bwaa

