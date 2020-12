Incendio forestal “Willow” en El Cajon destruye 1 casa y está 50% contenido

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal en el vecindario de Rancho San Diego, al este del Condado de San Diego, quemó alrededor de 30 acres, destruyó una casa y daño otras seis a su paso durante la noche del miércoles.

El incendio se registró el miércoles alrededor de las 10 p.m. en la cuadra 2800 de Willow Glen Drive en el área de El Cajon. Ante la alerta de bandera roja por los fuertes vientos de Santa Ana, se intensificó el incendio por lo que se tuvieron que realizar evacuaciones preventivas para los residentes en la cuadra 2500 de Wind River Road, según el Departamento de Sheriff del Condado de San Diego.

Originalmente se emitió una orden de evacuación para los residentes que vivían en el área, en el centro McGrath Family YMCA en el 12006 Campo Road junto a los cines Regal Edwards Rancho San Diego.

UPDATE: In response to #WillowFire evacuation orders being lifted, the Temporary Evacuation Point is now closed. Thank you to our amazing volunteers who jumped into action to help those displaced by the fire. ⛑️ https://t.co/pvtpnStKcu

— American Red Cross Southern California Region (@SoCal_RedCross) December 3, 2020