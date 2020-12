Influencer de Instagram fue encontrada muerta al costado de carretera

(NOTICIAS YA).- Una influencer de Instagram fue encontrada muerta al costado de una carretera en Texas, horas después de ser reportada como desaparecida por su esposo, a quien recién le había solicitado el dovorcio.

Alexis Robinault, de 26 años, era una influencer de Instagram con más de 30 mil seguidores, aunque tras su muerte suman más de 60 mil. En sus redes sociales era conocida como Alexis Sharkey y solía compartir contenido sobre vida y estilo.

El cuerpo de la joven fue encontrado durante la mañana del pasado sábado, 28 de noviembre, en una autopista interestatal al noroeste de Houston, ciudad a la que se había mudado desde enero pasado con su esposo, Tom Sharkey.

El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris identificó su cuerpo, que no tenía heridas visibles, dijo la policía de Houston en un comunicado de prensa citado por CNN.

Otros medios locales destacan que el cuerpo estaba desnudo, pero no fue posible determinar si sufrió algún ataque sexual o la causa de la muerte. Las autoridades han ordenado una autopsia y el caso es investigado por el departamento de homicidios.

Stacey Robinault, madre de Alexis, le dijo a KTRK, afiliada de CNN, que no había hablado con su hija desde el Día de Acción de Gracias, días antes de que se encontrara su cuerpo.

UPDATE: Investigators are awaiting autopsy results on the victim, Ms. Alexis Robinault, 26. Detectives say she was found with no clothing & no visible wounds. More info is at https://t.co/6nwBLqgUah

Anyone with info, please contact HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU. https://t.co/y3P1ZnhhDc

— Houston Police (@houstonpolice) December 1, 2020