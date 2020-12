Joven fue expulsado de su propio funeral porque lo embalsamaron sentado

(NOTICIAS YA).- Un difunto joven de Trinidad y Tobago fue expulsado de su propio funeral porque su familia se presentó en una iglesia con su cuerpo en una silla, luego de que ordenaron embalsamado sentado.

Un funeral ya es de por sí un evento algo escalofriante, aunque tradicional, pero el de Che Lewis, de 29 años, y de su padre Adlay Lewis, de 54, fue algo fuera de lo común.

Ambos fueron asesinados en su casa el mismo día y luego enterrados juntos el pasado 25 de noviembre. Padre e hijo también compartieron el funeral, pero solo el cuerpo de Adlay puedo ser colocado dentro de la iglesia.

LEE: Obispo muere de COVID-19 y los fieles lo besan en el funeral

Para sorpresa de muchos, en especial para los sacerdotes, el cuerpo de Che llegó a la iglesia sobre una silla colocada en la parte trasera de un auto fúnebre, en lugar de un ataúd.

El joven fue embalsamado en una posición sentada, con lo que tuvo oportunidad de un último paseo al aire libre.

Sin embargo, el acto de la familia dejó boquiabierto a los miembros de la iglesia San Juan Evangelista en la ciudad de Diego Martín, en Puerto España, quienes le negaron la entrada cuando lo vieron.

Ante la negativa, la familia no tuvo más remedio que colocar el cuerpo de Che a la entrada de la iglesia y tuvieron que acordonar la zona para evitar que algún curioso se acercara de más.

El cuerpo del joven lució un traje de pantalón blanco y saco rosa, además le colocaron unos lentes en el rostro.

En realidad, su apariencia era tan común que muchos de los asistentes no se dieron cuenta de que era él, de acuerdo con The Sun. Incluso hubo quienes reprendieron al joven por no utilizar un cubrebocas en medio de la pandemia, sin darse cuenta que estaba muerto.

LEE: Pierde a su esposa por COVID-19, muere horas antes de su funeral

El caso causó tanta conmoción que hubo quienes transmitieron el funeral en vivo por medio de redes sociales, en donde circularon videos y fotografías del cuerpo del joven sentado.

El cuerpo del padre de Che estaba en un ataúd y por lo tanto pudo ser despedido dentro de la iglesia. Aunque, tras la misa el cuerpo del joven también fue cambiado a un ataúd para poder ser enterrado.

Tras el mediático funeral, destacó que la funeraria Dennie’s fue la encargada de embalsamar al joven en esa posición.

“La familia lo solicitó, pero era algo que teníamos en nuestra lista de deseos para hacerlo, así que cuando llegó la solicitud no nos era ajeno porque estamos al tanto de funerales como ese en el extranjero”, dijo Dennie, el propietario de la funeraria.

LEE: Madre recaudó $4 mil para funeral de hijo; luego confiesa que lo mató

Increíblemente, se trata de una tendencia que va en aumento, en el que la familia busca ver a sus familiares “resucitar” para ser despedidos antes de su último descanso. Se conoce como embalsamamiento extremo y cuenta alrededor de 2 mil 500 dólares.

Sin embargo, no es algo bien visto por muchos. En este caso el sacerdote lo consideró algo “irrespetuoso” y la policía dijo que está investigando a la funeraria por su proceder, algo que podría costarles una multa.

De acuerdo con el mismo medio británico, padre e hijo fueron asesinados a tiros en su casa en Diego Martín el pasado 15 de noviembre. Abisaja John, hermano de Che, fue asesinado de la misma manera en julio de este mismo año.