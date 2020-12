Moderna iniciará ensayos de su vacuna en 3000 adolescentes

(NOTICIAS YA).-Moderna ensayará la vacuna contra la COVID-19 en miles de adolescentes estadounidenses, informó la compañía.

Del estudio formarán parte 3000 adolescentes de entre 12 y 17 años. La mitad de los voluntarios recibirá la vacuna y la otra mitad el placebo, de acuerdo con el sitio web ahoramismo.

La compañía quiere determinar si la eficacia en adolescentes es equivalente a la eficacia en adultos (con un 94% de eficacia). Aunque aun no se han reclutado voluntarios, confirmó a The New York Times la portavoz de Moderna, Colleen Hussey.

Moderna pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) el uso de emergencia para iniciar con la vacunación y está en espera de la autorización.

Se espera que esto se apruebe a mediados de diciembre.

Primero fue en adultos y una vez confirmada en adolescentes, se comenzarían los ensayos en niños para saber si la vacuna es apta para su aplicación pediátrica.