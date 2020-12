Muere bebé de 1 año por bala perdida en Washington D.C.

(NOTICIAS YA).- Murió un bebé de tan solo un año por una bala perdida que impactó al vehículo mientras este se movilizaba por las calles de Washington D.C.

LEE: Ola de robos se registra en Washington D.C.

El pequeño de tan sólo un año se encontraba en la parte trasera del auto en una silla infantil, junto al adulto quien conducía, el menor fue trasladado en condición critica a un hospital donde fue declarado muerto.

Last night, 1 y/o Carmelo Duncan lost his life to gun violence in our city. MPD is committed to bringing justice to his family and need your help in identifying those responsible.

Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 @ATFWashington@FBIWFO

Release: https://t.co/tDP7ZDGilo pic.twitter.com/JT5LFgPHgF

— DC Police Department (@DCPoliceDept) December 3, 2020