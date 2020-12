Ola de incendios en Tijuana deja a más de 100 personas sin hogar

(NOTICIAS YA).-La condición “Santa Ana” registrada en la región durante las últimas horas, ha provocado condiciones caóticas a ambos lados de la frontera; al lado mexicano, ha tenido un saldo fatal, y severas pérdidas materiales a causa de fuertes incendios.

Autoridades informaron que personal de diferentes departamentos de bomberos atendieron cinco incendios registrados en Tijuana que afectaron varias viviendas, dos fábricas y zonas de maleza.

Alrededor de la medianoche, se registró un incendio en la colonia Cumbres del Rubí; alrededor de 35 viviendas quedaron en escombros, 70 personas resultaron afectadas y una persona de la tercera edad murió calcinada.

“Por un perrito nos salvamos, empezó arañar la cama, nos levantamos y miramos que se estaba quemando todo.” Comentó Elizabeth Flores, perdió su casa en el incendio.

Residentes del área describen como una pesadilla, lo que se vivió esta noche en Cumbres del Rubí.

“No se miraba nada, nada más nos íbamos guiando por los gritos de la gente.” Dijo Patricia Ramírez Hernández, quien perdió su casa en el incendio.

En cuestión de minutos todo se consumió. Esta mañana, residentes regresaron a sus hogares, creyendo que podrían rescatar algo, pero todo se redujo a cenizas.

“Salimos a la carrera, no pensamos en nada más que en salir y así como andamos, no nos hemos cambiado, no tenemos cambio ya.” Comentó Baldomero Solís, afectado por el incendio.

Elementos del ejército y bomberos escombraron entre aparentes cenizas para sofocar cualquier braza que pudiera reavivar el fuego.

El gran problema en contra en este y el incendio de la colonia Xicoténcatl donde se perdieron 12 viviendas, fue la falta de agua.

Hasta el mediodía de este jueves, se reportaron 56 viviendas afectadas, 100 personas evacuadas, 2 fábricas incendiadas: de fábrica de muebles de madera y de elaboración de cajas de cartón, al igual que la muerte de una persona de la tercera edad que no alcanzó a salir de su vivienda.

Autoridades llevaron despensas y cobijas mientras realizaban un censo de los afectados, los mismos vecinos se organizaron e instalaron un centro de acopio para los damnificados.