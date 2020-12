Recomiendan no viajar a México debido a su magnitud de casos COVID-19

(NOTICIAS YA).- Ante la última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de evitar viajar en estas festividades, como medida de prevención de contagio ante el COVID-19, se incluye también una recomendación de no realizar viajes no esenciales hacia México, país que registra un nivel 4, considerado muy alto en cuanto a casos del mortal virus respiratorio, así como en las muertes que ha generado el virus en esa nación.

Conversamos con Juan Sabines, Cónsul de México en Orlando, quien nos explica que aquellas personas que no necesiten venir por motivos de emergencia a Estados Unidos desde México, que no lo hagan, ya que pueden propagar el COVID-19 durante su viaje. También, Sabines indicó que aún no existe una restricción formal de no viajar desde o hacia el país azteca, pero aconsejan evitarlos.

Por otra parte, en la lucha contra el coronavirus, el Consulado de México en Orlando estará ofreciendo el próximo 12 de diciembre una jornada de pruebas gratuitas de COVID-19 en sus instalaciones a toda la comunidad hispana, así como una campaña de donación de sangre y de plasma para pacientes recuperados de la enfermedad.

Es importante resaltar que México será uno de las primeras naciones latinoamericanas en recibir la vacuna contra el COVID-19 y el Consulado en Orlando solicitó anticipadamente 100 dosis para ser aplicadas a la comunidad hispana de Florida Central.

