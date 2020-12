Se vislumbran nuevas restricciones para la costa central

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Con mas de un millon de casos de coronavirus en California y mas de 19-mil muertes por la enfermedad,

el gobernador Gavin Newsom, anuncia nuevas restricciones si los condados llegan a un limite en las salas de cuidadado intensivo..

Los propietarios de restaurantes de la costa central tendrán que tomar serias decisiones en cuanto a sus empleados debido a esta nueva orden del gobernador, dicen es una situación económica bastante fluctuante.

El restaurante jalisco en Watsonville se dispone a servir a sus clientes en los patios que han adaptado, con distancia social , saben que los dias de atender afuera podria ser contados. el gobernador dijo que si el area de la bahía, que incluye los condados de Monterey y Santa Cruz alcanza un 85% en las camas de las unidades de cuidados intensivos , situación que se estima sucederá a mediados de diciembre durante 3 semanas entrará en vigor una nueva orden de confinamiento, donde los restaurantes solo podrán atender comida para llevar.

Stella Romo se prepara para tomar decisiones tiene 28 empleados.

“Tenemos que recortar el personal no me gusta recordar el personal ,me gusta tenerlos todos aquí pero es imposible seguir adelante igual.Es muy difícil un restaurante sobrevivir con las

órdenes para llevar.

Esta usando su creatividad en las órdenes para llevar.

“Paquetes económicos que son para la familia se vende la comida con alcohol y eso nos ayuda bastante también”.

Cuando la nueva orden entre en efecto en algunos dias , si se cumple el presagio del gobernador, por tres semanas tiendas solo podran atender a un 20% de clientes, los salones de belleza y barberias deberan cerrar.

sin embargo las escuelas que ya abrieron no tendran modificaciones,.

El superintendente de escuelas del condado de Santa Cruz dijo:

“Esta orden no va a impactar a las escuelas a las escuelas ya están abiertas van a poder seguir abiertas las escuelas que están dando servicio en grupos pequeños van a poder seguir..No van a tener un permiso para abrir como antes se podía en nivel morado.

Los grupos como espacios seguros continuaran.

continuaremos con el mismo modelo de aprendizaje que hemos tenido que incluir a los grupos seguros.