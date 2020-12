Trump realmente cree que él gano la elección, dice su sobrina

(NOTICIAS YA).- El presidente Trump no ha admitido su derrota electoral porque realmente cree que ganó, considera su sobrina, la psicóloga Mary Trump.

“Es la única persona que he conocido que puede convencerse a sí misma”, dijo Trump a Vice News, utilizando el término gaslighting, para el cual no hay traducción precisa al español.

“No creo que haya aceptado la verdad de la pérdida. No creo que sea capaz, psicológica o emocionalmente, de ello”, agregó, de acuerdo con Business Insider.

Mary Trump es hija de Fred Trump Jr., hermano del presidente, y autora del libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“cómo mi familia creó al hombre más poderoso del mundo”), en el que critica a su tío.

El libro incluye detalles de la crianza de Donald Trump y cómo esta afectó su personalidad, de acuerdo con su análisis como psicóloga clínica.

La autora asegura que su abuelo le habría enseñado a sus hijos a nunca mostrar debilidad. Admitir la derrota, en este caso, en la elección, sería un signo de debilidad.

“Donald es una persona profundamente dañada. Probablemente la parte central de la psicopatología de Donald es la necesitar de negar cualquier realidad que lo haga ver como un perdedor o débil”, dijo Mary Trump a Vice.

A pesar de que Joe Biden ganó el voto popular y la proyección del voto electoral, y que su propia administración ya aprobó que iniciara el proceso de transición presidencial, Donald Trump sigue sin admitir que perdió la contienda y acusa falsamente al demócrata de cometer fraude.

Aunque no ha aceptado su derrota, Trump ha sugerido que volverá a contender por la presidencia en 2024. Su sobrina no cree que lo cumpla.

“Si sí anuncia una candidatura, no creo que deba tomarse en serio. No creo que se pondría nuevamente en una posición de perder, que es lo que hará si vuelve a contender”, dijo.

