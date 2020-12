Zoológico de San Diego y el Parque Safari requerirán que se reserve para visitarlos

(NOTICIAS YA).- Con el aumento de casos de Covid-19 en el condado, los parques de San Diego Zoo y San Diego Zoo Safari requerirán pronto que se haga una reservación para poder visitarlos. Estos parques temáticos pretenden tener un mayor control sobre la cantidad de gente que acuda a sus espacios, especialmente durante esta temporada navideña donde las visitas tienden a aumentar.

La medida se implementará a partir del 5 de diciembre para evitar la propagación del Covid-19 y mantener segura a la comunidad. A través de sus páginas oficiales, las personas podrán reservar en línea. El día de su asistencia deben de llevar la confirmacion de reservacion y una membresía válida para el acceso de ese dia. Todos los miembros de 3 años o mayores tendrán que incluirse en este trámite. Las reservaciones están limitadas a 6 personas por transacción.

Previo a su entrada se encontrará con filtros sanitarios para garantizar una estancia segura. Los dos parques permanecen abiertos durante el Nivel Púrpura de la pandemia en San Diego.

Para hacer una reservación haga clic a los siguientes links:

San Diego Zoo haz clic https://zoo.sandiegozoo.org/reservations

San Diego Safari haz clic https://www.sdzsafaripark.org/reservations

