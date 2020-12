Balean a adolescente cerca de un dispensario de marihuana en El Cajon

(NOTICIAS YA).-Un tiroteo cerca de un dispensario de marihuana en el área de El Cajón, dejó a un adolescente con múltiples heridas de bala el viernes por la tarde.

Según informes del Departamento del Alguacil, el tiroteo se registró poco después de las 12 p.m. en la cuadra 1600 de North Second Street en la comunidad no incorporada de Bostonia, cerca de El Cajon.

Después del tiroteo, la víctima, que se cree que tiene alrededor de 16 años, fue llevado por sus amigos a una gasolinera aproximadamente a una milla de distancia del tiroteo, de acuerdo al teniente Pat McEvoy.

Watch Commander: Deputies are investigating a shooting that occurred on the 1600-block of N 2nd St in unincorporated El Cajon. Victim is being taken to hospital and the suspect is at-large. Heavy police presence, please avoid the area. @SDSOLakeside

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) December 4, 2020