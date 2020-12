Entra nueva fase de restricciones de confinamiento

(NOTICIAS YA).- Debido a la capacidad hospitalaria en el sur de California alcanza el 13. 1% activando la orden regional de quedarse en casa. Debido a este drástico aumento de personas en cuidados intensivos por Covid-19, todo el sur de california incluyendo el condado de san diego entra a la nueva fase de restricciones de confinamiento en casa y cierre de algunos negocios y actividades públicas, con el fin de disminuir el contagio y no provocar un crisis en los hospitales.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 1,286,557

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

