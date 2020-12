Inicia “December Nights” en Balboa Park de manera segura ante la pandemia

(NOTICIAS YA).-Ante las órdenes de salud pública por la pandemia del coronavirus, la ciudad de San Diego estará brindando una versión reinventada del popular evento anual de Noches de Diciembre o “December Nights” para prevenir contagios de COVID-19.

“Taste of December Nights” reúne una variedad de deliciosas ofertas de algunos de los vendedores de comida más populares de San Diego en un ambiente conveniente, sin contacto y seguro. El evento de tres días es completamente gratis y se llevará a cabo del viernes 4 de diciembre al domingo 6 de diciembre de 11 a.m. a 10 p.m. en Inspiration Point Way, al otro lado de la calle del Parque Balboa.

El programa tendrá alrededor de 20 camiones vendiendo comida y sus artículos más populares.

Los primeros 500 vehículos que lleguen cada día del evento recibirán una bolsa de mano conmemorativa con artículos de regalo.

“Si bien nos perderemos la tradicional celebración de las Noches de diciembre, estamos emocionados de ofrecer a los habitantes de San Diego la oportunidad en esta temporada navideña de probar las increíbles ofertas de comida que solo las Noches de diciembre pueden reunir”, dijo el alcalde Kevin L. Faulconer. “Este evento drive-thru permitirá a los habitantes de San Diego probar un poco las noches de diciembre en un ambiente seguro y saludable. Tuvimos que cambiar las cosas debido a COVID, pero eso no nos impedirá brindar un poco de alegría navideña cuando la gente más lo necesita”.

Click to access bpdn-todn-map.pdf

El festival navideño anual de las noches de diciembre es el evento gratuito más grande de la ciudad y ha recibido a cientos de miles de visitantes al Parque Balboa durante sus más de 40 años de existencia. Por lo general, el evento ofrece más de 150 puestos de comida y 100 presentaciones, así como una variedad de oportunidades de compras.

“No queríamos perder la oportunidad de capturar un poco de la magia de las noches de diciembre y darle a San Diego la oportunidad de celebrar, juntos pero separados”, dijo Natasha Collura, directora del Departamento de Filmaciones y Eventos Especiales.

¿Que necesitas saber antes de ir?

Todos los protocolos de seguridad instituidos por los funcionarios de salud pública del Condado de San Diego estarán en vigor.

Todas las personas deben usar cubrebocas

Las personas deben permanecer en sus automóviles

No se permitirá la participación de peatones o ciclistas

No te podrán estacionar

No habrá baños públicos

No se permitirá el uso de drones

No se permitirá el consumo o venta de alcohol

Para más información visita: https://www.sandiego.gov/taste-of-december-nights