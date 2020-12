Obreros hispanos son blanco de estafas

Tres obreros hispanos, denunciaron a un contratista, que aseguran, les robo más de siete mil dólares tras ejecutar varias obras que no les pagaron.

Andy Delgado, es uno de ellos y aseguró que hizo “un trabajo de jardinería”, mientras que Moisés Martínez explicó que “le hemos estado haciendo trabajo de granitos” y Octavio Jiménez fabricó una cocina e instaló dos más.

Pero, tras dejar cada gota de sudor en su trabajo y cumplir con el compromiso, se llevaron una desagradable sorpresa.

En el caso de Jiménez “de pronto no me quiso pagar. Yo le estuve mandando mensaje”.

Por su parte, Delgado sostuvo que “a lo último ya no le gustó el trabajo y se negó a pagarme el pago final” y Martínez indicó que este contratista “es una persona que está acostumbrada a hacer este tipo de fraude”.

En total son siete mil 600 dólares, los que les adeudan a estos obreros un dinero muy necesario en este momento, según dicen.

“Para sobrevivir en la vida. Sobre todo en estos tiempo muy difíciles, que estamos en plena pandemia, que está escaso el trabajo, que hay poco trabajo y este señor nos quiere robar, no es justo”, puntualizó Martínez.

Ninguno ha denunciado por temor a represalias, algo muy común según las autoridades, quienes resaltan que muchos se aprovechan del estatus migratorio para atemorizarlos.

“En la mayoría de estos casos, hemos visto que los dueños de negocios no tienen los contratos necesarios para protegerse o también no tienen los registros de que fue lo que ocurrió”, señaló Keylen Villagrana, vocera del Better Business Bureau.

Para prevenir esto varias organizaciones se han unido, para así dar asistencia gratuita para poder interponer reclamos, y demandas.

Además, ofrecen seminarios de capacitación, para elaborar contratos, que en el futuro, les eviten estas situaciones.

Si usted está pasando por un caso similar donde creen le han robado el fruto de su trabajo, debe llamar al 720 -913 -1900.