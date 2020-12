Películas de navidad desde su vehículo en el Coliseo de El Paso

(NOTICIAS YA).- Anuncian un mes lleno de películas navideñas para alegrar el corazón de la comunidad de El Paso. Siguiendo todas las medidas de salud que establece la CDC, el Coliseo de El Paso presenta sus películas favoritas de Navidad.

Desde el 4 al 19 de diciembre podrá acudir desde la comodidad de su vehículo. El boleto cuesta 25 dólares por auto. Más información al 915-533-9899

Programación de películas:

Viernes 4 de diciembre: Polar Express, 6:00 pm y 8:15 pm

Sábado 5 de diciembre: Jingle All the Way, 6:00 pm y 8:00 pm

Domingo 6 de diciembre: The Santa Clause, 6:00 pm y 8:15 pm

Lunes 7 de diciembre: How the Grinch Stole Christmas, 6:00 p.m. y 8:15 p.m.

Martes 8 de diciembre: Home Alone, 6:00 pm y 8:15 pm

Miércoles 9 de diciembre: Die Hard, 5:50 pm y 8:15 pm

Jueves 10 de diciembre: Bad Santa, 6:00 pm y 8:15 pm

Viernes 11 de diciembre: Gremlins, 6:00 pm y 8:15 pm

Domingo 13 de diciembre: National Lampoons Christmas Vacation, 6 p.m. y 8:15 p.m.

Lunes 14 de diciembre: Home Alone 2, 5:50 pm y 8:15 pm

Martes 15 de diciembre: A Christmas Carol, 6:00 p.m. y 8:15 p.m.

Miércoles 16 de diciembre: Edward Scissorhands, 6:00 pm y 8:15 pm

Jueves 17 de diciembre: The Nightmare Before Christmas, 6:00 pm y 8:00 pm

Viernes 18 de diciembre: Office Christmas Party, 5:50 pm y 8:15 pm

Sábado 19 de diciembre: Elf, 6:00 pm y 8:15 pm