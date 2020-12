La primera muestra de la superficie de un asteroide llegó a la Tierra

(NOTICIAS YA).- 5/Diciembre/2020

La primera muestra recolectada del material debajo de la superficie de un asteroide ha llegado a la Tierra.

Hayabusa2 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dejó una cápsula de colección en la Tierra antes de continuar con la siguiente parte de su misión extendida: visitar más asteroides.

La misión seguirá compartiendo actualizaciones a través de su cuenta de Twitter, Hayabusa2@JAXA.

La cápsula se vio como una pequeña bola de fuego cruzando el cielo de Australia a las 12:30 pm ET de este sábado, o 4:30 am (GMT+11) del domingo, a medida que entraba a la atmósfera de la Tierra.

El equipo de la misión rastreó la trayectoria de la cápsula para estimar su lugar de aterrizaje y después la buscó con un helicóptero. El recipiente fue localizado alrededor de las 2:47 pm (ET).

Photographs of the fireball captured on-site. Welcome back.

(Collection Team M)

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020