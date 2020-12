Nueva fase de restricciones y cierre de negocios para San Diego

(NOTICIAS YA).-Los supervisores del Condado de San Diego y los funcionarios de salud llevaron a cabo una sesión informativa este sábado, para informar al público sobre la nueva orden regional de quedarse en casa para todo el sur de California.

We're live at the County Operations Center with another update on the coronavirus. For updates, visit https://t.co/hNqahFxYLo or text COSD COVID19 to 468-311. Coronavirus: Mira y escucha la conferencia de prensa en https://t.co/qwfeyEaMkn. https://t.co/icdxp3zUxK

