Aurora trabaja en plan para anular prohibición de perros Pit Bull y razas similares

(NOTICIAS YA).-El lunes por la noche en el concejo municipal de la ciudad de Aurora, se discutirán dos esfuerzos para derogar la prohibición de los perros de raza pit bull y similares a esta.

“Es un tema de emociones, cuando se habla de animales, seres vivos que respiran”, dijo la concejal de Aurora, Allison Hiltz.

El primer esfuerzo, sería una propuesta que permitiría a los votantes de esta ciudad decidir y el segundo daría paso para que el Concejo Municipal de Aurora, vote para una derogación.

“Se vuelve emotivo para los que están a favor y los que están en contra”, agregó la concejal Hiltz.

La concejal Hiltz dice que ha estado ejerciendo presión para eliminar esta prohibición de Aurora durante los últimos tres años. De acuerdo con funcionarios de la ciudad, en la actualidad, la ciudad no permite caninos con un 51% o más de raza American Pit Bull Terriers, American Staffordshire Terriers y Staffordshire Bull Terriers en los límites de la ciudad.

“Espero que tengamos los votos para hacer avanzar esto”, dijo Hiltz sobre su propuesta de derogar la prohibición a nivel del concejo municipal.

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, propone que la decisión llegue a los votantes a través de una pregunta en la boleta electoral que establece un sistema de permisos similar al cambio aprobado recientemente en Denver.

Según datos de la ciudad, los números de razas restringidos incautados en los refugios de Aurora cada año:

