California lanza aplicación para rastrear y notificar casos de COVID-19

(NOTICIAS YA).-California anuncia una nueva herramienta para teléfonos inteligentes para alertar a personas si estuvieron expuestos a alguien que dio positivo a covid-19, tras el alarmante aumento de contagios y hospitalizaciones en todo el estado.

La aplicación “CA Notify” no rastrea las identidades o ubicaciones de las personas, pero usa señales inalámbricas Bluetooth para detectar cuando dos teléfonos están a menos de 6 pies el uno del otro durante al menos 15 minutos, dijeron las autoridades.

“El proceso es privado, anónimo y seguro, y es una de las muchas herramientas en el enfoque basado en datos del estado para ayudar a reducir la propagación”, dijo Gavin Newsom.

El programa piloto “CA Notify”, inició en la universidad de California San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés) este otoño, y posteriormente se expandió en otras universidades UC en todo el estado para intentar rastrear los casos de virus. UCSD vio un 50% de participación del personal y los empleados en el campus en menos de una semana. Más de 50 notificaciones de exposición al Covid-19 se han activado de forma anónima para ayudar a proteger la comunidad del campus.

NEW: CA has partnered with @Google and @Apple to launch a #COVID19 exposure notification app, CA Notify.

Starting Thursday, you can opt in to get push notifications on your phone if you have been exposed to COVID-19.

This is 100% private & secure.

More: https://t.co/xtXFwVeWc2

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 7, 2020