Dos heridos tras pelea en el Premium Outlet Mall de Orlando

(NOTICIAS YA).- Esta tarde de domingo el pánico se presentó en el Orlando Vineland Premium Outlets Mall, tras un altercado que arrojó dos heridos, varios detenidos y horas de confusión para los presentes.

La policía del condado de Orange recibió reportes de disturbios e incluso disparos en el mall, la cual causó que muchas personas se refugiaran como precaución en los negocios del centro comercial y que se pararan las actividades del mismo por varias horas.

Todo fue causado por una pelea cerca del área de comida rápida que se salió de control y provocó pánico y confusión, soltando incluso el rumor que alguien había sacado un arma de fuego y la había disparado. La policía acudió minutos después a calmar y a clarificar la situación, aclarando que no hubo disparos, mas sí hubo heridos.

Dos personas resultaron lastimadas del altercado, una de ellas fue hospitalizada.

Afortunadamente, poco después de las 4 de la tarde, la gente que se encontraba encerrada en las tiendas pudo salir, y los negocios del Orlando Vineland Premium Outlets Mall pudieron continuar con sus actividades de domingo con normalidad.

La policía del Condado de Orange aún sigue investigando los hechos, y por ello varias personas resultaron detenidas en custodia.

The reports of shots fired at 8200 Vineland Av. (Orlando Vineland Premium Outlets) are FALSE. Deputies responded to a physical fight and we have several people in custody. pic.twitter.com/WhcoVLwwa9

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) December 6, 2020