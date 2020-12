Madre da a luz a su bebé, pero muere de COVID-19 antes de cargarlo

(NOTICIAS YA).- Una familia está de luto por la muerte de una madre de 33 años de Detroit producto del coronavirus, poco después de dar a luz a un niño sano.

Erika Becerra, 33, estaba embarazada de 8 meses cuando se le diagnosticó COVID-19 en Noviembre. Fue llevada a un hospital de Detroit, una ciudad a la que se había mudado recientemente por el trabajo de su esposo.

“Ella dice: ‘Mamá, no me siento bien. No me siento como yo misma. Me cuesta respirar”, dijo el hermano de Becerra, Michael Avilez. “Llegó el fin de semana. El médico vio que no estaba mejorando. Dieron a luz a su hijo”.

El 15 de noviembre se le indujo el parto a Becerra y dio a luz a un niño sano, Diego Antonio Becerra.

“Tuvo un parto normal. Dio a luz a su hijo pero no pudo sostenerlo porque justo después de dar a luz, fue cuando le pusieron el tubo. Luego, desde ahí, empezó a declinar”, dijo Avilez.

Avilez y su familia se mudaron a Detroit desde Los Ángeles, donde Becerra creció, para estar a su lado. Ella no tenía ninguna condición subyacente.

“Hacia los últimos momentos, ella estaba llorando. Sé que nos escuchó. Rezamos por ella. Hablamos con ella. La consolamos hasta los últimos momentos”, dijo.

Afortunadamente, Diego, el marido de Becerra y su hija de un año dieron negativo para el virus. Un GoFundMe creado para ayudar a la familia con los gastos ha recaudado más de 16.000 dólares.

Recaudación de fondos: “En memoria de Erika Becerra”

La tragedia familiar es un recordatorio de los altísimos casos de coronavirus en la comunidad latina y los seres queridos de Erika, esperan que su muerte alerte a la gente para tomarse el virus en serio y así ayudar a detener su propagación.

“Es algo real. No sé por qué la gente no lo comprende”, dijo Avilez. “Era todo lo que mi hermana quería, era lo mejor para todos, y le importaban las vidas. No merecía pasar por lo que pasó”.