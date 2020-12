Mañana podría ser la última ayuda del condado de Orange a residentes por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este martes 8 de diciembre a las 8:00 am la Alcaldía del condado de Orange reabrirá el portal de ayudas para los residentes de esta entidad que se hayan visto afectados por la pandemia del COVID-19 y que otorgaría hasta $1,000 a los individuos o familias que cualifiquen. Esta podría ser una de las últimas o la última que se habilite por este año 2020 y se entregará hasta a un límite de 20,000 personas.

Normalmente, sólo podía aplicar una persona por núcleo familiar, pero las reglas de solicitud han cambiado en esta oportunidad, permitiendo que aquellos miembros de una familia que NO HAYAN RECIBIDO anteriormente este beneficio, puedan aplicar.

Es importante destacar que aquellos residentes que hayan recibido esta ayuda financiera a través del Programa de Asistencia Individual y Familiar de la Ley CARES del condado de Orange, NO podrán volverla a solicitar.

Orange CARES dollars to help residents impacted by COVID-19 with $1,000 grants. Application portal opens up again Tuesday, Dec. 8 at 8 a.m. This may be one of the *last* opportunities for the application opening. CARES funding expires Dec. 30. https://t.co/LqyZm3JP5R pic.twitter.com/cKsuoJbGra

— Orange County FL (@OrangeCoFL) December 3, 2020