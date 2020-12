Más de 10 mil cartas de “Operación Santa” son adoptadas

(NOTICIAS YA).- Como cada año, el Servicio Postal de los Estados Unidos volvió a lanzar uno de sus programas más esperados.

La agencia de correo quiere entregar regalos a niños de escasos recursos en Navidad.

¿Cómo lo hacen? El Servicio Posta recibe todas las cartas que los niños envian a Santa Claus. Basta con tener el nombre del hombre del Polo Norte, pero USPS prefiere que tengan la dirección.

Para poder participar y recibir la ayuda, las cartas deben tener una direccion de retorno, aclaran.

Una vez reciben la carta, y validan la información, el Servicio Postal las publica en línea, donde los usuarios pueden ‘adoptar’ una carta.

Este año, miles de usuarios del internet se han unido y ya han adoptado más de 10 mil cartas, casi la misma cantidad del año pasado.

As of this morning, more than 10,000 letters have been adopted – nearly as many as the total for last year! Thank you all for wanting to help so many have a magical holiday. If you haven't written a letter yet and need some magic this season, please write one! #ElvesExist pic.twitter.com/g1RjEs36QW

— USPS Operation Santa (@USPSOpSanta) December 7, 2020