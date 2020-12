Sitios de pruebas de Covid-19 requieren cita previa en San Diego

(NOTICIAS YA).- A partir de hoy 7 de diciembre las ubicaciones del Condado de San Diego en las que se llega en auto tendrán que ser solamente por medio de una cita previa, debido a las largas filas y preocupaciones de seguridad esto confirmó funcionarios de salud del Condado. Para la prueba de Covid-19 exámenes por el Condado no requieren una remisión de un médico.

Autoridades de salud recomiendan a todos los residentes que llamen primero a su proveedor de atención médica para programar una cita para la prueba.

Las pruebas estatales no requieren ser referido por un médico pero sí una cita previa. Todos los sitios de pruebas estatales estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. Abierto los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si no puedes programar tu cita en línea, llama al (888) 634-1123. Las pruebas son gratuitas.

Los sitios de prueba administrados por el estado se encuentran en:

Si no ha recibido sus resultados dentro de los cuatro días posteriores a la prueba puede llamar al 2-1-1 o envíe una consulta sobre la prueba covid-19 a través de su sitio web del Condado las pruebas son gratuitas en los sitios del condado de San Diego para cualquier persona.

Starting 12/7, County drive-up COVID-19 testing sites will temporarily convert to appointment-only in response to long lines & safety concerns.

The Aquatica site in Chula Vista will switch to walk-in on 12/10. Most sites still no-appointment.

