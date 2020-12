Ambicioso proyecto de transporte pero RTC necesita opinión de la comunidad

(NOTICIAS YA).- El Distrito Regional de Transporte del Sur de Nevada solicita la opinión de los residentes antes de iniciar la construcción e implementación de su nueva ruta exprés que abarcaría el Aeropuerto Mccarran, Downtown, el Distrito de Salud, La Universidad UNLV, entre otras zonas.

A través de una encuesta publicada en su página de internet, RTC quiere escuchar directamente de quienes trabajan, viven o visitan el área.

With a new Bus Rapid Transit (BRT) system coming to Maryland Parkway, this could mean new development along the route. @ClarkCountyNV and @CityOfLasVegas want to know what you'd like to see. Take the quick survey now: https://t.co/UHpuyQuKPe pic.twitter.com/5bSkPE4yBV

— RTC Southern Nevada (@RTCSNV) December 7, 2020