Autoridades recomiendan hervir el agua hasta el jueves en Tampa

n 2st_content_prefix] El Departamento de Agua de Tampa emitió un aviso de precaución para hervir el agua, debido a que este lunes una tubería principal de transmisión proveniente de la planta de tratamiento de agua David L. Tippin, sufrió un golpe provocado por un tercero que realizaba trabajos en el área.

Debido a esto, se había emitido una prohibición de riego en toda la ciudad de Tampa, pero ya fue levantado. Sin embargo, la recomendación de hervir el agua antes de consumirla sigue activa hasta este jueves 10 de diciembre de 2020 en toda la ciudad de Tampa y partes del condado de Hillsborough no incorporado.

Grupo de trabajo lucha contra el tráfico humano en la bahía de Tampa

Las autoridades aconsejan tomar precauciones para desinfectar el agua del grifo para matar cualquier bacteria o virus que pueda haber ingresado al agua. Asimismo, instan a usar agua potable para cocinar.

La Alcaldía de la Ciudad de Tampa se encuentra distribuyendo agua potable desde hoy martes hasta las 7:00 pm y miércoles 09 de diciembre desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm. No se requiere identificación de residente de Tampa y se entregará 1 caja de agua embotellada por hogar. Aquellas familias que sean de más de 4 personas, recibirán dos cajas de agua embotellada. También se estarán entregando mascarillas a las personas que reciban el agua potable, con una cantidad de dos mascarillas por persona, en las siguientes locaciones:

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER LAS RECOMENDACIONES PARA HERVIR EL AGUA DE LA ALCALDÍA DE TAMPA

HAPPENING NOW at the Himes Ave Sports Complex, crews are distributing free bottled water and face coverings.

Residents can pick up bottled water or face coverings today from 11am – 7pm and tomorrow 8am – 7pm, while supplies last More info & locations: https://t.co/tattAeRqiH pic.twitter.com/4087Cpjpb3

— City of Tampa (@CityofTampa) December 8, 2020