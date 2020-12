Escuelas Públicas de Denver publica su cronograma de regreso a clases en enero 2021

(NOTICIAS YA).-El distrito de las Escuelas Públicas de Denver anunció su cronograma de regreso a clases para el segundo semestre que comienza a partir del 5 de enero.

Todos los estudiantes, empezarán las clases a distancia. Los alumnos de la escuela primaria regresarán a las aulas el 11 de enero, mientras que los de secundaria y preparatoria regresarán gradualmente a partir de la semana del 19 de enero, según como lo permitan las condiciones del coronavirus en el estado para ese entonces.

Por su parte, las escuelas secundarias más pequeñas pueden volver a las clases en personas, cinco días a la semana, puesto que las mayor capacidad continuarán con un plan híbrido.

Además, todos los estudiantes que opten por regresar al aprendizaje en persona, pueden hacerlo el 1 de febrero.

Además el cronograma DPS dijo lo siguiente:

“Creemos que esta línea de tiempo da prioridad a los estudiantes que más necesitan el aprendizaje en persona, al mismo tiempo que brinda a las escuelas la oportunidad de planificar y prepararse para un retorno a gran escala al aprendizaje en persona. Como siempre, continuaremos monitoreando las condiciones de salud en asociación con Denver Health y ajustaremos nuestros planes de devolución de enero si es necesario. Actualmente también estamos trabajando con distritos vecinos en Metro Denver y Metro Denver Partnership for Health (MDPH) en un enfoque común para el escenario de aprendizaje que usamos (aprendizaje en persona, híbrido o remoto) basado en las condiciones de COVID; esperamos compartir más sobre estos planes la próxima semana «.

A su vez, el distrito agradeció el continuo apoyo y flexibilidad a medida que avanzan en estos tiempos difíciles.

