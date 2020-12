Gobierno de Trump propone a Pelosi un nuevo plan de estímulo

(POLÍTICA YA). – Cuando ya los legisladores negociaban en torno a una propuesta bipartidista para un paquete de alivio económico por el coronavirus, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, presentó este martes a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi un nuevo plan de $916 mil millones.

CASA BLANCA PRESIONA A REPUBLICANOS POR NUEVOS CHEQUES DE ESTÍMULO

La propuesta que presentó un grupo de legisladores bipartidista la semana pasada es de $908 mil millones.

Aún así, este es el primer paso que da el gobierno del presidente Donald Trump en las negociaciones para lograr un nuevo paquete de ayuda antes de fin de año, desde el día de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre que ganó Joe Biden.

La oferta de la Casa Blanca se produce además en momentos en que los legisladores enfrentan una fecha límite del 31 de diciembre para extender los programas cruciales de alivio del coronavirus que se instauraron mediante la Ley CARES de marzo pasado.

Mnuchin publicó en Twitter un comunicado en el que dice que se había reunido con los líderes republicanos del Congreso para hablar sobre el plan, así como con Trump.

El funcionario aseguró además que había hablado con Pelosi a las 5 p.m. (hora del Este).

“Esta propuesta incluye dinero para los gobiernos estatales y locales y sólidas protecciones de responsabilidad para empresas, escuelas y universidades”, dijo Mnuchin en su declaración.

Esos dos temas han sido los dos obstáculos clave en las conversaciones bipartidistas sobre una propuesta de $908 mil millones que presentó un grupo de legisladores bipartidista la semana pasada.

Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 8, 2020