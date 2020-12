Lugares de culto y ceremonias ahora considerados ‘esenciales’, reducirán las restricciones COVID-19

(NOTICIAS YA).-El lunes, el Departamento de Salud y Medio Ambientes de Colorado CDPHE publicó cambios a algunas órdenes de salud existentes bajo el indicador de COVID-19 del estado.

Según la enmienda, las actividades de culto y ceremonias, tales como bodas y funerales, se consideran esenciales. “Esto significa que deben hacer todo lo posible para seguir las recomendaciones de salud pública, pero podrían exceder los límites de capacidad recomendados si no pueden realizar su actividad esencial dentro de esas restricciones”, se lee en el documento.

Todavía se requiere el uso de tapabocas para eventos en lugares cerrados, pero se recomienda el distanciamiento social entre los miembros que no pertenecen al hogar y se recomienda encarecidamente la higiene constante del lugar. Aunque es preferible que dichas reuniones se realicen al aire libre.

Otro cambio en el orden de salud incluye la capacidad de que los museos, acuarios y zoológicos en el Nivel Rojo abran sus espacios bajo techo para realizar funciones educativas, hasta un 25% o 25 personas por salón, siempre procurando la menor cantidad.

Se agregó una aclaración al documento enmendado de que los bares que operan sólo pedidos a domicilio y entrega en la acera, no están obligados a vender comida.

Estos cambios entraron en vigor a las 5 pm del lunes, 7 de diciembre.

