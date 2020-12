Miles de personas sin luz por fuertes vientos de Santa Ana en San Diego

(NOTICIAS YA).-El Condado de San Diego permanece bajo una advertencia de bandera roja por peligro de incendios forestales en las montañas y valles, tras la alerta de fuertes vientos de Santa Ana y baja humedad.

Miles de clientes de San Diego Gas & Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés) en el este del Condado de San Diego, se quedaron sin electricidad el martes por la mañana debido a que los fuertes vientos de Santa Ana continúan azotando la región.

Las principales comunidades afectadas fueron Alpine, Campo, Julian, Ramona y Valley Center. SDG&E dijo que otros 35 mil clientes en áreas como Chula Vista, El Cajon, Poway y San Marcos podrían presentar cortes de electricidad.

We appreciate your patience as we've begun to restore power across the county. SDG&E crews stand ready to restore power in other areas when it is safe to do so. For the latest info visit https://t.co/l7wb3wSGaH pic.twitter.com/DJM3ESoIUy

— SDG&E (@SDGE) December 8, 2020