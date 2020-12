Millonaria inversión renovará y ampliará línea de tranvía TECO en Tampa

(NOTICIAS YA).- Este martes, la Alcaldía de la Ciudad de Tampa anunció la asignación de $67,3 millones por parte del Departamento de Transporte de Florida, para la extensión y modernización del sistema de tranvía TECO de Tampa, la cual asegurará a los ciudadanos de la bahía, la futura conexión a nuevos destinos.

La millonaria cifra resulta la mayor e histórica inversión en cuanto a transporte, proveniente del gobierno estatal para Tampa.

El sistema de tranvía TECO de la ciudad, abarca 2,7 millas que une restaurantes y entretenimiento en Ybor, Channel District y Downtown, siendo un atractivo turístico y con este proyecto se busca ampliar sus rutas hacia otros destinos, como al Aeropuerto Internacional de Tampa y hacia el área de la Universidad del Sur de Florida.

La meta es modernizar el sistema para brindar un servicio más cómodo y extenso a los residentes y turistas de la bahía de Tampa. Se prevé que las obras finalicen en el 2026.

La Alcaldesa de la ciudad, Jane Castor, expresó su alegría ante la asignación de estos fondos que sin duda, mejorarán la calidad de vida y atraerá mayor turismo en la entidad:

