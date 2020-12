Secretaria de estado de Colorado certifica las elecciones del 2020

(NOTICIAS YA).-Las elecciones generales de 2020 son oficiales y definitivas, al menos en Colorado. La secretaria de Estado, Jena Griswold, certificó los resultados de las elecciones estatales el martes.

VICTORIA DE JOE BIDEN EN ELECCIONES YA ESTÁ EN «PUERTO SEGURO»

La oficina de Griswold dijo mediante un comunicado que la certificación se realizó después de que las juntas de escrutinio bipartidistas de cada condado presentaran su resumen oficial de votos a la oficina de la secretaría de estado, así como la conclusión de un recuento automático en la carrera por el 18° Distrito Judicial .

“Las elecciones generales de 2020 serán recordadas como una de las elecciones más desafiantes y exitosas en la historia de nuestro estado”, dijo la secretaria Griswold. “Colorado aceptó el desafío de llevar a cabo una elección general exitosa durante una pandemia agregando acceso y salvaguardas. Más de 3,2 millones de habitantes de Colorado hicieron oír su voz, estableciendo el mayor número récord de votantes que participan en cualquier elección celebrada en la historia del estado. Estamos tremendamente orgullosos de este éxito, felicito a mi personal y a las oficinas de los secretarios del condado por todo su trabajo diligente este año”.

