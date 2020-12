Ballenas en peligro de extinción fueron vistas en la costa de Florida

9/Diciembre/2020

Cuatro ballenas eubalaena glacialis, las cuales están en peligro de extinción, fueron vistas en las costas de Flagger Beach Florida y Cumberland Island, Georgia.

Los mamíferos eran dos mamás y dos crías, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Georgia. Esta especie, también conocida como ballena franca glacial o ballena de los vascos, forma parte de la lista especies en peligro de extinción desde 1970.

Para los 1890’s, cazadores furtivos ya habían empujado a esta especie al borde de la extinción; por lo que el avistamiento de dos crías vivas este invierno en el Suroeste significa buenas noticias para los empleados de vida salvaje que monitorean a estas ballenas.

2020 may be a total dumpster fire, but #mothernature sure is coming through. Another bucket list #florida sighting tonight: North Atlantic right whale 🐳💗

📷: Jensen Bell pic.twitter.com/mIamQmODeW

— Emily Bell (@EmBellievable) December 9, 2020