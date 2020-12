Capacidad hospitalaria amenazada en San Diego por casos de Covid

(NOTICIAS YA).- El continuo incremento de casos de Covid nos van acercando peligrosamente a un lleno total en los hospitales; la capacidad de atención sigue amenazada no solo por la poca disponibilidad de camas que hay, sino porque también hay un desgaste en el personal de salud que atiende esta crisis.

En los últimos 30 días se ha registrado más de 190 por ciento de incremento en las hospitalizaciones. Lo más preocupante es que ese número sigue creciendo, empeorando todavía más esta crisis de salud.

“A mi me da mucho miedo porque yo tengo diabetes, colesterol, la presión alta. Si me da miedo; por eso casi yo no salgo», comenta Juana Yescas, una residente con condiciones médicas preexistentes.

Ese mismo temor lo comparten cada vez más personas ante el riesgo de que con más contagios de covid-19 haya menos espacios para atender emergencias en los hospitales.

“No tienen suficiente espacio en hospitales. Cuando fuimos alrededor a parquiarnos donde esta la emergencia; hay personas -pacientes- que a lo mejor no tienen cosas tan graves que lo andan tratando afuera del hospital porque no tienen espacio», declara Jimmy Ornelas, quien visita a su madre en un hsopital.

Jimmy, de primera mano pudo darse cuenta de la difícil situación que ha quedado en manos del personal de salud.

“El doctor lo llama cada menos cada hora y nos da información, pero hasta tratar de hablar con el doctor y llamarle es muy difícil, porque tienen muchas llamadas de muchas personas y a veces es de covid o no.”

Hasta este miércoles se contabilizaron 915 personas hospitalizadas por Covid, 228 en unidades de cuidado intensivo.

La presidenta del Sistema de Salud Palomar, Diane Hansen, aseguró que todavía hay camas disponibles en los hospitales, pero esa capacidad de nada servirá si no hay quien las atienda.

“Mi preocupación son más con las enfermeras. Las enfermeras andan trabajando más de 24 horas sin dormir. Para mi cuando una persona anda trabajando por tanto tiempo, naturalmente su mentalidad no va a estar ahí 100 por ciento», comentó Jimmy Ornelas.

El condado señaló que tiene una reserva de 50 enfermeras listas en caso de que falte personal. Y aunque se afirma que por ahora es posible operar en una capacidad de 80 o 90 por ciento, esta no será una realidad que se pueda mantener a largo plazo.

“Pero obviamente esto es como cualquier trabajo de equipo. Nosotros estamos aquí en línea de batalla por todos vosotros, pero también necesitamos que nuestra comunidad haga su rol y contribuya tratando de minimizar exposiciones innecesarias», opinó el doctor Edward Cachay