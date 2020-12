Crisis en hospitales del condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Aunque los cuatro hospitales del condado de Monterey están colaborando entre sí para poder atender a todos los pacientes con covid-19, las unidades de cuidados intensivos están a capacidad y la situación parece no mejorar.

Aunque los hospitales no han rechazado a ninguno de los pacientes si están por si están postergando las cirugías que no sean de urgencias y si no es una crítica situación.

35 pacientes con Covid 19 están en el hospital Memorial del Valle de Salinas. Las tres unidades destinadas a esta condicion estan llenas,

5 de estos pacientes estan en ventiladores , estan operando a un 100 de capacidad.

Victor Delgado, doctor del Hospital Memorial del Condado de Monterey dijo: «La situación es bastante crítica tenemos las camas de cuidados intensivos casi completamente llenas tenemos los servicios de telemetría que son un paso menos de cuidado intensivo también casi completamente lleno, tenemos camas dónde están los pacientes no tan críticos están llenando».

En los 4 hospitales del condado de Monterey has postergado las ciriugias electivas, estan compartiendo recursos y personal, aunque cuentan con equipo el problema es la falta de personal.

«El hospital puede proveer hasta más camas de cuidados intensivos pero las camas de cuidados intensivos requieren un internista enfermeras especializadas en cuidados intensivos requieren gente que está especializada en terapia respiratoria «,comentó el doctor Delgado.

De la misma manera en el hospital comunitario de la Peninsula de monterey está experimentando un alto número de pacientes con Covid-19 ,tradicionalmente el invierno es la época más ocupada

y por eso estan asistiendo a pacientes con influenza , enfermedades respiratorias, y Covid 19, ese es el problema.

Cuentan con 16 pacientes en camas de cuidado intensivo y tienen un total de 20.

Al menos 6 de ellos son pacientes positivos de covid.

La doctora Blum dijo que hay personas que tienen que ser admitidas al hospital pero están esperando en la sala emergencias.

La doctora comentó la situación parece no mejorar.

Hasta ahora estan viendo los efectos del día de accion de gracias. Pacientes que han dicho se han reunido con familiares y amigos.

Los médicos dicen que para aliviar la situación en los hospitales es importante que se reduzca el número de pacientes que ingresan y dicen la única manera es evitar que se reúnan muchas personas en un solo lugar y sobre todo que utilicen el cubrebocas.