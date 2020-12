Gobierno de Colorado anuncia plan de distribución de la vacuna contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-Los empleados de atención médica de alta exposición y las personas que viven y trabajan en centros de cuidado a largo plazo podrían recibir la vacuna COVID-19 a partir de la próxima semana, anunció el miércoles el gobernador Jared Polis.

Durante una conferencia de prensa, el comandante de incidentes de COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Scott Bookman, habló sobre el cronograma proyectado, que comienza con la tan esperada aprobación de la vacuna Pfizer por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, para el final de la semana.

En 24 horas, la vacuna se enviaría y las primeras dosis podrían administrarse a las personas al final del fin de semana.

Es importante tener en cuenta que hay tres fases, con la primera fase dividida en dos niveles.

Se espera que la Fase 1 dure todo el invierno, con la Fase 2 en la primavera y la Fase 3 en el verano.

Según Bookman, se aprobó el pedido de Colorado de 46.800 dosis de la vacuna Pfizer.

Se espera que una segunda vacuna, creada por Moderna, sea aprobada aproximadamente una semana después de la vacuna de Pfizer. Colorado planea ordenar su asignación completa de 95,600 dosis, que se basa en la población del estado, en los próximos días.

Bookman añadió que el estado espera envíos semanales mientras se mantenga la cadena de suministro.

«Esta vacuna es realmente la puerta de entrada al final de la pandemia y el regreso a la normalidad», dijo el gobernador Jared Polis.

Sin embargo, el gobernador recordó a la gente, que la puerta de entrada no se abre tan pronto como se administra la primera vacuna. Se espera que pasen varios meses antes de que se lleve a cabo la vacunación generalizada.

Según el gobernador Polis, el objetivo principal es salvar tantas vidas como sea posible y poner fin a la pandemia.

Las vacunas se almacenarán en lugares no revelados repartidos por todo el estado. Más allá de los funcionarios de salud y los que ayudan con la distribución, las únicas personas que sabrán las ubicaciones exactas serán las fuerzas del orden local, que brindarán algo de seguridad.

La distribución desde estas instalaciones se hará a los proveedores por la Guardia Nacional y las agencias de correos locales.

Para la Fase 1, los empleadores administrarán las vacunas a los proveedores de atención médica. Las farmacias asociadas trabajarán con centros de atención a largo plazo para proporcionar vacunas.

Los detalles sobre cómo se vacunarán las personas en las fases 2 y 3 se darán a conocer en el futuro, pero Bookman dijo que la vacuna será gratuita.

Mientras el proceso de vacunación está en marcha, Polis les recordó a todos que deben continuar el uso de tapabocas, practicar el distanciamiento social y hacerse la prueba si tiene síntomas o si pudo haber estado expuesto a alguien con el virus.

Actualmente, el estado está equipado para procesar alrededor de 55,000 pruebas de COVID-19 cada día y, según Bookman, hay suficientes suministros de prueba disponibles para un año.

Polis también estuvo acompañado por el general de brigada Scott Sherman, Dir. del Estado Mayor Conjunto, la Guardia Nacional de Colorado y Joni Reynolds, Directora de Salud Pública de Gunnison.

While vaccines are starting to come into our state, it may take a few months until everyone can access it because of limited supplies. To slow the spread for everyone, we need to prioritize health care providers and Coloradans who are most at risk for getting severely sick. pic.twitter.com/siN20dx0Yy

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 9, 2020