Hombre armado provoca enfrentamiento afuera de oficinas del FBI en San Diego

(NOTICIAS YA).-La policía de San Diego pide a la gente que evite la oficina del FBI en Sorrento Parkway, después de que un hombre armado con una pistola aparecerá en la zona y se provocará un enfrentamiento

Los carriles de tráfico están cerrados en el área de la cuadra 10300 de Vista Sorrento Parkway en Sorrento Valley, cerca de la sede del FBI en San Diego, según el Departamento de Policía de San Diego.

The scene is safe. @FBISanDiego will be continuing their investigation. We are providing traffic control in the area. https://t.co/g3A8B6DbxN

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) December 10, 2020