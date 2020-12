Nuevas Cifras: 3,053 personas más diagnosticadas con Covid-19 en Nevada

(NOTICIAS YA).- El estado de Nevada sigue bajo advertencia. De acuerdo al Departamento de Salud, 3,053 habitantes fueron diagnosticados con coronavirus entre el martes y miércoles. En las últimas horas también se confirmó la muerte de 25 personas adicionales, incrementando el acumulado de decesos a 2,384.

15 de los 17 condados del estado siguen bajo bandera roja debido a la ágil propagación del virus.

El resumen revela que el grupo de personas mayormente contagiadas tienen entre 20 a 29 años de edad. Las mujeres acumulan el 51% de los casos registrados desde el inicio de la pandemia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Gobernador Steve Sisolak invitó la comunidad a que use un cubrebocas.

This pandemic is not yet over. Together we can overcome it but first, we must each do our part as Nevadans and wear a mask. By doing so, you will be helping protect yourself and others and helping all of us stop the spread of #COVID19.

