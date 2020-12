Parques y áreas de juego permanecerán abiertas en San Diego

(NOTICIAS YA).-Los parques y áreas de juegos al aire libre en todo el Condado de San Diego permanecerán abiertos a partir de hoy, mientras la región esté bajo la orden del estado de quedarse en casa.

Una actualización de la orden regional de estadía en el hogar de California dice: “Los parques infantiles pueden permanecer abiertos para facilitar la salud y el bienestar personal a distancia físicamente a través del ejercicio al aire libre.”

Los parques infantiles se cerraron durante la pandemia antes de ser reabiertos en septiembre, pero con un aumento en las tasas de casos y la emisión de la orden regional de quedarse en casa, que entró en vigencia el domingo por la noche en todo el Sur de California, los parques infantiles volvieron a cerrar.

La presión de los padres y legisladores ha hecho que el estado reabra las áreas de juego.

“Kids @SanDiegoCounty can now enjoy local playgrounds. This is something that can be done safely and make the lives of families easier. My conversations with @CAgovernor @GavinNewsom & Sec Ghaly worked, and I appreciate their partnership on this adjustment.” -Supervisor Fletcher

— Supervisor Nathan Fletcher (@SupFletcher) December 9, 2020